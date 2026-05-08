Вице-губернатор объяснил порядок завершения отопительного сезона в Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин в ходе прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» сообщил, что отопительный сезон завершится при устойчивом превышении среднесуточной температуры в +8 градусов. До этого момента жители могут обратиться в управляющую компанию для регулировки подачи тепла в доме. При бездействии УК следует жаловаться в Государственную жилищную инспекцию.