Вице-губернатор объяснил порядок завершения отопительного сезона в Петербурге

«Отключат температуру, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне +8 градусов. Причем это делается в том числе с подачи тех прогнозов, которые делает Росгидрометцентр», — пояснил господин Разумишкин.
Вице-губернатор также подчеркнул, что в случае бездействия управляющей компании жильцам следует обращаться в ГЖИ. По данным синоптиков, в ближайшие дни в Петербурге ожидается дневная температура +14…+16 градусов, ночью — +2…+4, что пока не соответствует критериям устойчивого тепла для завершения отопительного сезона. Решение об отключении принимается правительством города на основании прогнозов Росгидрометцентра.