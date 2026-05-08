3 класс пожароопасности установился почти во всей Нижегородской области

На территории 47 муниципальных образований Нижегородской области в лесах установился 3 класс пожарной опасности. Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области со ссылкой на региональный Минлесхоз, аналогичная ситуация зафиксирована в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе, Бору и других округах, в то время как в Дзержинске и Богородске пока сохраняется 2 класс.