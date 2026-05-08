3 класс пожароопасности установился почти во всей Нижегородской области

Почти на всей территории региона в лесах фиксируется повышенный риск возгораний, в связи с чем усилено наземное патрулирование.

На территории 47 муниципальных образований Нижегородской области в лесах установился 3 класс пожарной опасности. Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области со ссылкой на региональный Минлесхоз, аналогичная ситуация зафиксирована в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе, Бору и других округах, в то время как в Дзержинске и Богородске пока сохраняется 2 класс.

Специалисты проводят наземное патрулирование лесного фонда по утвержденным маршрутам. В ведомстве напоминают, что при достижении 4 и 5 классов опасности вступает в силу полный запрет на посещение лесов гражданами. Сейчас такие ограничения действуют согласно постановлению областного правительства об особом противопожарном режиме.

Соблюдение правил безопасности поможет избежать лесных пожаров. О случаях возгорания жителей просят немедленно сообщать на прямую линию лесной охраны по телефону 8 (800)100−94−00 или в региональную диспетчерскую службу.

Ранее сообщалось, что первый лесной пожар зафиксировали в Нижегородской области в 2026 году.