Глава СКР Быстрыкин взял под контроль ситуацию с гранатой в школе под Ростовом

ЧП случилось 7 мая в школе № 8 в городе Миллерово. Один из учеников принес в школу гранату для страйкбола и дал подержать однокласснице. Девушка случайно привела устройство в действие и получила ожоги кисти. Ей оказали медицинскую помощь.