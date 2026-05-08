Волгоградцы попросили главу СК Бастрыкина сохранить школьный стадион

Волгоградцы из поселка Второй километр Дзержинского района переживают за судьбу своего школьного стадиона. Местные жители опубликовали обращение, в котором просят сохранить этот объект, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком. Для них стадион — это буквально последнее, что осталось от социальной инфраструктуры: ранее в поселке уже закрыли школу, поликлинику, ликвидировали остановку общественного транспорта, а дороги и водопровод годами ждут ремонта.