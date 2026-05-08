Рекордное число беспилотников атаковало Курскую область

Погибших и пострадавших в результате атак ВСУ нет. В селе Афанасьево Обоянского района повреждены два домовладения и линия электропередачи, но электроснабжение уже восстановлено. В поселке Березняк Хомутовского района поврежден фасад дома. В поселке Хомутовка пострадало защитное ограждение на газораспределительной станции, но газоснабжение нарушено не было. Также в результате прилета дрона в Рыльске был перебит провод электроснабжения, а в деревне Успешное Рыльского района повреждены фасады двух домов.