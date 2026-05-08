В Хабаровском крае аферисты запустили фейковую акцию ко Дню Победы

Накануне 9 Мая в мессенджерах и соцсетях Хабаровского края разошелся анонс якобы масштабной благотворительной акции «Живая память Победы». Организатором значится некая волонтерская организация «Народный фронт “За Россию”», которая обещает на центральных площадях городов устроить фотосессии с ветеранами и участниками СВО, а вырученные деньги направить на помощь бойцам и уход за мемориалами. Звучит красиво, патриотично и очень по-настоящему. Вот только реальный Общероссийский народный фронт к этой акции не имеет никакого отношения, сообщает MAX-канал «СтопФейк27».
Фальшивку выдает сразу несколько деталей. Во-первых, само название организации — «Народный фронт “За Россию”» — переиначено с ошибкой, которой настоящий ОНФ никогда не допускал. Во-вторых, авторы фейка не поскупились на реквизиты для сбора средств: тут вам и криптовалютные кошельки, и банковские карты «Сбербанка» и «Т-Банка» на имя некой Натальи Олеговны М. с пометкой «Помощь ветеранам». Благотворительный фонд с частными картами физлица — это классика жанра, которая должна настораживать сразу.
Еще один маркер — платные фотографии. В объявлении указаны конкретные тарифы: снимок с ветераном Великой Отечественной войны стоит 300 рублей, с участником СВО — 80 рублей, а с ветераном-инвалидом СВО — 450 рублей. Сама идея превратить живое общение с героями в прейскурант выглядит кощунственно, но, судя по всему, аферистов это не смутило.
В настоящем Народном фронте напоминают, что все официальные акции и сборы проходят через верифицированные страницы в соцсетях и официальный сайт организации. Никаких криптокошельков и личных карт «Натальи Олеговны» в реквизитах быть не должно. Если вы увидели подозрительное объявление, лучше перепроверить информацию через официальные каналы ОНФ и не поддаваться на эмоциональные призывы перевести деньги неизвестным людям, как бы красиво ни звучала легенда.
В «СтопФейк27» призывают жителей края к бдительности: на патриотических чувствах в преддверии Дня Победы мошенники пытаются заработать особенно активно. И лучший способ не дать им это сделать — не вестись на сомнительные объявления, какими бы благородными они ни казались.