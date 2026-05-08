В подмосковном городе Видное завершают строительство детского сада

Детский сад на 330 воспитанников откроют в жилом комплексе «Первый Южный» в городе Видное Московской области. Учреждение строят в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Готовность объекта на данном этапе составляет 89%. Специалисты подключили вводно-распределительное устройство и индивидуальный тепловой пункт с насосной группой, а также смонтировали лифтовое оборудование. В настоящее время они занимаются внутренними отделочными работами и благоустройством территории. Также специалисты завершают монтаж инженерных систем.
Трехэтажное здание площадью 4,6 тыс. кв. м будет включать 13 групповых ячеек. Кроме того, в учреждении предусмотрены спортивный и музыкальный залы, пищеблок, а также кабинеты для занятий с логопедом и психологом.
На территории детского сада для каждой группы оборудуют игровые зоны с комплексами, песочницами и навесами, защищающими от солнца и непогоды. Завершить все работы планируют в июле 2026 года, а открыть учреждение — 1 сентября.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.