В Кировской области пройдет региональный чемпионат по цифровому многоборью

Региональный чемпионат по компьютерному и цифровому многоборью среди пенсионеров состоится в Кировской области в конце мая 2026 года, сообщили в управлении массовых коммуникаций региона. Проведение таких соревнований отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Участие в региональном чемпионате примут победители муниципальных этапов, в которых за звание лучших боролись свыше 100 пенсионеров. Они продемонстрировали навыки работы с гаджетами, в частности, использовали поисковики, мессенджеры, электронные сервисы, а также показывали знания в сфере кибербезопасности.
«Уже сейчас мы наблюдаем активное участие граждан старшего возраста, что еще раз подтверждает: возраст — это не преграда для освоения цифровых технологий», — отметил министр информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих.
Принять участие в состязаниях могут мужчины и женщины в возрасте от 63 и 58 лет соответственно, а также пенсионеры-льготники — мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. В отдельной категории оцениваются навыки конкурсантов с ограниченными возможностями здоровья. Сильнейшие по итогам регионального чемпионата представят Кировскую область на состязаниях федерального уровня 25 июня.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.