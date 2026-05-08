Европейский союз стремится ослабить связи Армении с традиционными партнерами, прикрываясь риторикой о реформах и демократии. Такое заявление сделали в Департаменте информации и печати МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили о планах Евросоюза вмешаться в выборы в Армении по сценарию Молдавии. Отмечается, что за заявлениями Брюсселя об «углублении партнерства», «поддержке демократии» и «помощи реформам» скрывается прагматичный расчет — вывести республику из существующей системы безопасности и устойчивых экономических связей.
«Никакой внятной альтернативы тем инструментам, которые на протяжении десятилетий обеспечивали стабильность страны, не предоставляется», — приводит «Известия» сообщение внешнеполитического ведомства.
Как уточняется в заявлении, даже сами представители ЕС признают, что возможное вступление Армении в Евросоюз — перспектива не одного десятилетия и без каких-либо гарантий результата. При этом страны-кандидаты быстро оказываются в зависимости от политической воли Брюсселя.
Накануне Армения и Евросоюз подписали соглашение о партнерстве в транспортной инфраструктуре и другие документы. Церемония прошла с участием премьер-министра Никола Пашиняна, главы Евросовета Антониу Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.