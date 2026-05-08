Минтранс прокомментировал атаку на здание аэронавигации в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Персонал филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону, в который попали украинские беспилотники, в безопасности, идет проверка работоспособности оборудования, сообщил Минтранс РФ.
«Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала “Аэронавигация Юга России”. Персонал находится в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше