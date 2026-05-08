Петербуржцы перечислили лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

По результатам открытого опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob и КИОН среди экономически активного населения города, был определён самый любимый фильм о Великой Отечественной войне.
Лидером рейтинга стала легендарная картина Леонида Быкова «В бой идут одни старики», набравшая 18% голосов. Второе место с результатом 15% заняла драма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие». Замыкает тройку лидеров фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (12%).
По 4% голосов получили драма Элема Климова «Иди и смотри» и картина Владимира Рогового «Офицеры». По 2% набрали «Семнадцать мгновений весны» и киноэпопея «Освобождение».
По 1% голосов досталось таким фильмам, как «Судьба человека», «Брестская крепость», «Диверсант», «Солдатик», «Т-34», «Аты-баты, шли солдаты…», «Батальоны просят огня», «В августе 44-го», «Горячий снег», «Противостояние», «Сталинград», «Штрафбат», «Звезда», «Баллада о солдате» и «Летят журавли».
Стоит отметить, что 4% участников опроса считают, что хороших фильмов о войне много и выбрать один невозможно, а 3% признались, что не смотрят военные фильмы.
Анализ по гендерному признаку показал различия в предпочтениях: женщины чаще всего выбирали «А зори здесь тихие» и «Офицеры», в то время как мужчины отдавали предпочтение фильмам «Они сражались за Родину», «Освобождение» и «Иди и смотри».