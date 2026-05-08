Стример Clavicular начал стрелять по аллигатору в прямом эфире

Американский стример Брейден Питерс, известный как Clavicular, предстанет перед судом за то, что он открыл стрельбу по аллигатору в прямом эфире. Об этом сообщает ABC.
Мужчина вел прямую трансляцию во время прогулки на лодке в национальном парке Эверглейдс. В один момент он и его друзья заметили аллигатора, после чего начали стрелять в него из пистолетов.
Уточняется, что неизвестно, было ли животное живым или мертвым до начала стрельбы. Судебное заседание назначено на 20 мая. Их обвиняют в применении огнестрельного оружия в общественном месте.
В Индии россиянка решила покрасить живого слона в розовый цвет, чтобы устроить необычную фотосессию. Теперь ее обвиняют в жестоком обращении с животными. Позже выяснилось, что слон умер. Вероятно, это произошло от пережитого во время покраски стресса.
5 сентября собаки блогера Эльдара Джарахова и певицы Моны стали жертвами жестокого обращения в зоогостинице Dogtown в Чехове, который позиционировал себя как передержку с лучшими условиями. После возбуждения уголовного дела хозяйка учреждения заявила о его закрытии и принесла извинения.