В Ростове составили рейтинг лучших фильмов о Великой Отечественной войне

За год, с 27 апреля 2025 по 27 апреля 2026, по информации аналитиков онлайн-кинотеатра «КИОН», наибольший интерес зрителей привлекли несколько фильмов. Среди них военные драмы «Солдатская мать» с участием Анны Каменковой и Евгения Ширикова, «Молодая гвардия» с Никитой Тезиным и Юрой Борисовым. Также стоит отметить культовый телесериал «Семнадцать мгновений весны», в котором снялся Вячеслав Тихонов, и исторический военный детектив «Враг у ворот» с Александром Новиным и Филиппом Янковским. Завершает этот список документальный военный фильм «Победа», посвященный ключевым сражениям.