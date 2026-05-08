В Козельском округе Калужской области обновят путепровод

Завершить работы планируют в конце августа.

Путепровод через железнодорожные пути обновят на региональной трассе Козельск — Ульяново — Дудоровский — Хвастовичи в Козельском округе Калужской области. Работы стартовали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.

Протяженность путепровода составляет 47 метров. Он соединяет сразу несколько населенных пунктов. На путепроводе обновят опоры пролетных строений, перильные и барьерные ограждения, уложат асфальтобетонное покрытие.

На сегодняшний день специалисты уже установили там информационные щиты и дорожные знаки. Для автомобилистов на время ремонта составят объездные маршруты. Полностью завершить работы и открыть движение по обновленному путепроводу планируют в конце августа этого года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.