На процессе Маска против OpenAI выступила мать его четверых детей Шивон Зилис

Разбирательство Маска и OpenAI и ее сооснователей, нынешнего гендиректора компании Сэма Альтмана и президента Грега Брокмана, началось в апреле этого года. Бизнесмен обвинил своих бывших коллег в том, что они незаконно превратили OpenAI в коммерческую структуру. Маск потребовал их отставки и компенсации, которая может достигнуть 180 миллиардов долларов.