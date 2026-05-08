Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На процессе Маска против OpenAI выступила мать его четверых детей Шивон Зилис

Оппоненты Маска вызвали в суд по делу OpenAI мать его четверых детей.

Источник: Комсомольская правда

На процессе, который рассматривает иск Илона Маска к компании OpenAI, которую он помог создать, выступила Шивон Зилис, бывший член совета директоров этой фирмы и по совместительству мать четверых детей Илона Маска. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Разбирательство Маска и OpenAI и ее сооснователей, нынешнего гендиректора компании Сэма Альтмана и президента Грега Брокмана, началось в апреле этого года. Бизнесмен обвинил своих бывших коллег в том, что они незаконно превратили OpenAI в коммерческую структуру. Маск потребовал их отставки и компенсации, которая может достигнуть 180 миллиардов долларов.

Зилис заявила, что Маск не знал о планах превращения стартапа в коммерческую структуру. Вместе с тем, дама опровергла наличие у нее с Маском каких-либо романтических отношений. Зилис утверждает, что миллиардер был просто донором спермы для детей. Зачатие произошло с помощью ЭКО.

До этого сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман встретятся в суде по громкому делу о будущем искусственного интеллекта.

В прошлом году компания Илона Маска X Corp. подала иск против штата Нью-Йорк. Поводом стал новый закон, требующий от соцсетей раскрывать методы борьбы с разжиганием ненависти. В заявлении компании говорится, что этот закон нарушает Первую поправку Конституции США о свободе слова.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше