На процессе Маска против OpenAI выступила мать его четверых детей Шивон Зилис

На процессе, который рассматривает иск Илона Маска к компании OpenAI, которую он помог создать, выступила Шивон Зилис, бывший член совета директоров этой фирмы и по совместительству мать четверых детей Илона Маска. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Разбирательство Маска и OpenAI и ее сооснователей, нынешнего гендиректора компании Сэма Альтмана и президента Грега Брокмана, началось в апреле этого года. Бизнесмен обвинил своих бывших коллег в том, что они незаконно превратили OpenAI в коммерческую структуру. Маск потребовал их отставки и компенсации, которая может достигнуть 180 миллиардов долларов.
Зилис заявила, что Маск не знал о планах превращения стартапа в коммерческую структуру. Вместе с тем, дама опровергла наличие у нее с Маском каких-либо романтических отношений. Зилис утверждает, что миллиардер был просто донором спермы для детей. Зачатие произошло с помощью ЭКО.
