Раненый на СВО красноярец получил автомобиль с ручным управлением

В красноярском филиале фонда «Защитники Отечества» участнику спецоперации Дмитрию Харитонову вручили ключи от нового автомобиля с ручным управлением. Машину передал губернатор Михаил Котюков.
Дмитрий получил ранение в бою под Павловкой. После того как атаку отбили, он дождался эвакуации раненых товарищей и только потом покинул поле боя. В суматохе сражений потерялись документы и жетон бойца. Его самого срочно отправили на операцию в Санкт-Петербург.
«Врачи спасли мне жизнь, а неравнодушные люди помогли найти семью, потому что сам я после ранения ничего не помнил. Отец узнал меня по глазам», — поделился Харитонов.
Уроженца Красноярского края наградили Орденом Мужества. После реабилитации он вернулся в строй. Сейчас ветеран работает в военкомате, заканчивает обучение в университете Решетнева и ведет активный образ жизни. Он входит в краевую сборную по волейболу сидя и участвует в соревнованиях по адаптивным видам спорта. В честь Дмитрия в красноярской школе № 175 открыли «Парту Героя».
Программа фонда «Защитники Отечества» по обеспечению бойцов с ранениями ног специализированным транспортом работает второй год. В 2024 году президент Владимир Путин одобрил эту инициативу председателя фонда Анны Цивилевой.
В Красноярском крае новые машины получили уже 12 участников СВО. Автомобиль как средство реабилитации помогает ветеранам сохранять мобильность и вести привычный образ жизни.
