Карту ограничений для электросамокатов обновили в Красноярске

Администрация Красноярска опубликовала на своем официальном сайте карту ограничений для электросамокатов и других СИМ. В краевом центре выделены зоны, где средствам индивидуальной мобильности необходимо замедляться, указаны участки, где им проезжать запрещено категорически и где их разрешено парковать. [caption id= «attachment_366219» align= «aligncenter» width= «1280»] Фото: мэрия Красноярска[/caption] Новые правила городская администрация утвердила совместно с прокуратурой, сообщают Gornovosti.ru. В опубликованном документе также указаны все зоны ограничений. Если его не придерживаться, можно получить штраф. Указаны в постановлении и обязанности операторов проката и водителей самокатов.