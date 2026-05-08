49-летний сын Шер пожаловался, что мать перестала его обеспечивать

49-летний сын американской певицы Шер (настоящее имя Шерил Саркисян — прим. «ВМ») Элайджа Блю пожаловался, что мать больше его не обеспечивает.
На данный момент младший сын исполнительницы ведет судебный спор с экс-супругой и пытается отменить решение о выплате 6,5 тысячи долларов ежемесячных алиментов.
По его словам, мама больше не отправляет ему деньги, а единственный доход — 10 000 долларов из траста отца.
С учетом уплаты налогов у него остается примерно 6790 долларов, поэтому выплаты бывшей лишают его средств к существованию, передает Page Six.
Ранее также стало известно, что 79-летняя певица планировала выйти замуж в 2026 году. Артистка хотела обручиться с 39-летним избранником перед своим юбилеем весной.
