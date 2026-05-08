Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-министра природы Оренбуржья посадили на 9 лет за взятки

Экс-главу Минприроды Оренбургской области Александра Самбурского приговорили к девяти годам колонии строгого режима за взятки.

Экс-главу Минприроды Оренбургской области Александра Самбурского приговорили к девяти годам колонии строгого режима за взятки. Суд признал его виновным по нескольким эпизодам.

С 2020 по 2024 год чиновник вымогал у подчинённых коммерсантов вознаграждение. Брал не деньгами, а услугами и имуществом. Его родственники бесплатно пользовались дорогим автомобилем стоимостью более 10 миллионов рублей. Также министр получил другое имущество примерно на миллион рублей.

Взамен он обеспечивал предпринимателям сохранение должностей, общее покровительство и попустительство по службе. На имущество чиновника и его близких наложили арест на сумму свыше 13,7 миллиона рублей.

Кроме того, экс-министру назначили штраф в 28 миллионов рублей и запретили на шесть лет занимать госдолжности и посты в муниципалитетах.