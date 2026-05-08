Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Папе Римскому Льву XIV, сказав о кризисных ситуациях, сообщила пресс-служба президента.
Так, 8 мая белорусским лидером были направлены поздравления Папе Римскому Льву XIV с первой годовщиной торжественного начала понтификата. Лукашенко обратил внимание на то, что в условиях многочисленных вооруженных конфликтов и глубоких противоречий в мире голос понтифика «неизменно звучит как призыв к миру и гуманизму».
Также глава Беларуси указал на последовательную и принципиальную позицию Святого Престола, направленную на деэскалацию кризисных ситуаций, примирение сторон и подтверждение безусловной ценности человеческой жизни. Лукашенко заметил, что все это вызывает искреннее уважение и признание.
И также Лукашенко сказал, что уверен в том, что служение главы католической церкви и впредь будет оставаться важным ориентиром для международного сообщества в поисках взаимопонимания, путей к конструктивному диалогу и справедливых решений для глобальной стабильности.
