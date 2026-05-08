Медиапроект «Наследники Победителей» рассказал хабаровчанам о подвигах предков

Участники специальной военной операции рассказали о тех, с кого берут пример.

Источник: Хабаровский край сегодня

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю проводит медиапроект «Наследники Победителей». Участники проекта — ветераны специальной военной операции рассказывают о своих героических дедах — фронтовиках, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Всероссийская акция «Наследники Победителей» проходит в России в третий раз. Медиапроект объединил истории потомков участников Великой Отечественной войны. Цель проекта — сохранить память о подвигах фронтовиков и рассказать о героях сегодняшнего дня, которые продолжают семейные традиции служения Отечеству.

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю подготовил серию историй о героях нашего времени и их прославленных предках. Первые выпуски посвящены родным ветеранов СВО Евгения Шнайдера, Вячеслава Нагаева и Николая Волкова.

Евгений Шнайдер рассказал, о подвиге его деда, 20-летнего Василия Михайловича в 1943 году.

— 1943 год, деревня Прудня. Под шквальным огнём противника юный боец поднялся и пошёл вперёд, своим огнём обеспечив продвижение пехоты и взятие деревни. Это был его последний подвиг — 29 марта 1943 года Василий Михайлович погиб. Он навсегда остался молодым и навсегда вписал своё имя в историю. Сегодня он покоится в городе Ельня, в сквере Боевой славы, — рассказал Евгений Шнайдер.

Сам герой СВО, когда пришло время, как и дед, не раздумывая, встал на защиту Родины. 23 мая 2022 года Евгений получил тяжёлое ранение — противопехотная мина «лепесток» раздробила стопу. Но он выжил. Сегодня Евгений Шнайдер — кандидат в мастера спорта по метанию ножа, член сборной России. Он тренирует раненых бойцов в 301-м военном госпитале Хабаровска, проводит уроки мужества для школьников. Награждён медалью «За отвагу».