Медиапроект «Наследники Победителей» рассказал хабаровчанам о подвигах предков

— 1943 год, деревня Прудня. Под шквальным огнём противника юный боец поднялся и пошёл вперёд, своим огнём обеспечив продвижение пехоты и взятие деревни. Это был его последний подвиг — 29 марта 1943 года Василий Михайлович погиб. Он навсегда остался молодым и навсегда вписал своё имя в историю. Сегодня он покоится в городе Ельня, в сквере Боевой славы, — рассказал Евгений Шнайдер.