В Хабаровске показывают фильмы о войне от «А зори здесь тихие» до «Ржева»

В Хабаровске продолжается патриотический кинофестиваль «Наша Победа», в рамках которого зрителям показывают советские и современные фильмы о Великой Отечественной войне, сообщает губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём МАХ-канале.
Показы проходят в Молодёжном досуговом центре на берегу Амура, который, как отметил глава региона, в прошлом году удалось восстановить «буквально из руин».
«На экране Молодёжного досугового центра идут фильмы из “золотого фонда” советского кино — “А зори здесь тихие”, “В бой идут одни старики”, — чередуясь с мощными современными картинами — “Т-34”, “Подольские курсанты”, “Ржев”. Это честный разговор поколений о подвиге, цене Победы и исторической правде», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети». Особое впечатление на зрителей, по словам губернатора, произвёл цикл «Нюрнберг. Без срока давности».
«Пока мы помним уроки Нюрнберга, показываем правду о войне нашим детям — мы непобедимы», — заявил глава региона.
Фестиваль продлится до 9 мая включительно. В программе также фильмы «Помилование», «В августе 44-го» и «Коридор бессмертия». Вход для зрителей свободный. Зарегистрироваться можно по ссылке.