В Калининграде из янтаря создали макет штурма Кёнигсберга

Объёмную мозаичную схему размером 130 на 83 см можно будет увидеть 9 мая на смотровой площадке Приморского карьера в Янтарном. Композицию на протяжении трёх месяцев собирали из более чем пятисот отдельных фрагментов самоцвета. Каждый из них художники обработали вручную. Причём рукава Преголи и Калининградский залив выполнены также из тонированного в голубой цвет янтаря.