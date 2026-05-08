Дело о драке, в которой погиб Арсений Ерошевич, рассмотрят присяжные

Уголовное дело о смертельной драке, жертвой которой стал 20-летний футболист Арсений Ерошевич, рассмотрят с участием присяжных заседателей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.
По его словам, на данный момент продолжается отбор коллегии присяжных. Уголовное дело поступило в суд Московской области в конце февраля этого года.
Перед судом предстанут четверо иностранных граждан. В зависимости от роли и степени участия им предъявлены обвинения по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также побоях.
По данным следствия, вечером 17 августа 2025 года на парковке возле бара в Щелково двое обвиняемых спровоцировали конфликт с двумя молодыми людьми, среди которых был Ерошевич. Позже к участникам потасовки присоединились еще трое мужчин, после чего началась массовая драка. Футболист получил множественные травмы и был госпитализирован. Спустя несколько дней он скончался в больнице.
После инцидента правоохранители задержали четверых подозреваемых. Еще один фигурант дела, которого следствие считает одним из зачинщиков конфликта, скрылся и был объявлен в международный розыск. Материалы в отношении него выделены в отдельное производство.
Как писал сайт KP.RU, после смерти футболиста обвинение ужесточили. Вместо статьи о причинении тяжкого вреда здоровью фигурантам вменяются действия, повлекшие по неосторожности смерть человека.