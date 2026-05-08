Мэрия выделяет 30 млн рублей на изготовление и установку 15 остановочных павильонов

Павильоны выполнят в едином стиле, соответствующем уже установленным в городе конструкциям. Каркас изготовят из стальных профильных труб с покрытием коричневого цвета. Крыши, задние и боковые стенки сделают из закалённого тонированного стекла с антивандальным покрытием. На остановках установят скамьи из древесно-полимерного композита и новые урны с пепельницами. Кроме того, подрядчик должен будет разместить двуязычные вывески с названиями остановок — на русском и английском языках.