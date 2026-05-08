Сыновья Трампа вливают деньги в сомнительные фонды: их идеи поддерживает Белый дом

Ранее сообщалось, что Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший стали совладельцами компании, связанной с разработкой вольфрамовых месторождений в Казахстане. Об этом также писала Financial Times. По данным издания, в августе 2025 года братья приобрели долю в строительной группе Skyline Builders. После ряда сделок компания получила 20% в структуре Kaz Resources, связанной с инвестиционной группой Cove Capital.