Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сыновья Трампа вливают деньги в сомнительные фонды: их идеи поддерживает Белый дом

FT: сыновья Трампа инвестируют в фонды, которые поддерживает Белый дом.

Источник: Комсомольская правда

Сыновья президента США Дональда Трампа инвестируют в фонды, которые поддерживает Белый дом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший вкладывают средства в структуры с общей капитализацией более 1 млрд долларов. Эти фонды ориентированы на компании, которые занимаются новыми технологиями, в том числе искусственным интеллектом, беспилотниками и криптовалютами. Фонды создаются под эгидой American Ventures.

«Будущее за разработкой новых технологий здесь», — сказал один из источников FT.

Согласно документам, поданным регуляторам США в начале апреля, American Ventures управляла активами на 1,04 млрд долларов. Деньги распределены по 21 инвестиционному фонду. Они поддерживают разные проекты: от сети салонов красоты во Флориде до криптокредитной организации на Бермудских островах и стартапа в сфере атомной энергетики.

При этом представители сыновей Трампа заявили, что Эрик и Дональд-младший являются только пассивными инвесторами и не участвуют в операционной работе компаний.

Ранее сообщалось, что Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший стали совладельцами компании, связанной с разработкой вольфрамовых месторождений в Казахстане. Об этом также писала Financial Times. По данным издания, в августе 2025 года братья приобрели долю в строительной группе Skyline Builders. После ряда сделок компания получила 20% в структуре Kaz Resources, связанной с инвестиционной группой Cove Capital.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше