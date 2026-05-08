Сыновья Трампа вливают деньги в сомнительные фонды: их идеи поддерживает Белый дом

Сыновья президента США Дональда Трампа инвестируют в фонды, которые поддерживает Белый дом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший вкладывают средства в структуры с общей капитализацией более 1 млрд долларов. Эти фонды ориентированы на компании, которые занимаются новыми технологиями, в том числе искусственным интеллектом, беспилотниками и криптовалютами. Фонды создаются под эгидой American Ventures.
«Будущее за разработкой новых технологий здесь», — сказал один из источников FT.
Согласно документам, поданным регуляторам США в начале апреля, American Ventures управляла активами на 1,04 млрд долларов. Деньги распределены по 21 инвестиционному фонду. Они поддерживают разные проекты: от сети салонов красоты во Флориде до криптокредитной организации на Бермудских островах и стартапа в сфере атомной энергетики.
При этом представители сыновей Трампа заявили, что Эрик и Дональд-младший являются только пассивными инвесторами и не участвуют в операционной работе компаний.
Ранее сообщалось, что Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший стали совладельцами компании, связанной с разработкой вольфрамовых месторождений в Казахстане. Об этом также писала Financial Times. По данным издания, в августе 2025 года братья приобрели долю в строительной группе Skyline Builders. После ряда сделок компания получила 20% в структуре Kaz Resources, связанной с инвестиционной группой Cove Capital.