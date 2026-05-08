Из Красноярского края вывезли 1,7 миллиона кубометров леса с начала 2026 года

С начала 2026 года сотрудники Россельхознадзора Красноярского края проконтролировали вывоз на экспорт и в другие российские регионы 1,7 миллиона кубометров лесопродукции. В пресс-службе ведомства уточнили, что основной страной-импортером стал Китай (646 тысяч «кубов» пиломатериалов и девять тысяч «кубов» деловой древесины).