Красноярцы назвали фильм «В бой идут одни старики» лучшим о Великой Отечественной войне

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Красноярска назвали фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики» лучшей картиной о Великой Отечественной войне. По данным опроса SuperJob, лента набрала 14% голосов.
На втором месте оказался фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» — его выбрали 11% участников исследования. Замыкает тройку лидеров картина Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», получившая 10% голосов.
Сразу две киноленты набрали по 5%: военная драма Элема Климова «Иди и смотри» и фильм Владимира Рогового «Офицеры». Еще по 2% голосов получили сериал «Семнадцать мгновений весны» и киноэпопея «Освобождение».
По 1% респондентов назвали своими любимыми фильмами о войне «Судьба человека», «Брестская крепость», «Диверсант», «Солдатик», «Т-34», «Аты-баты, шли солдаты…», «Батальоны просят огня», «В августе 44-го», «Горячий снег», «Противостояние», «Сталинград», «Штрафбат», «Звезда», «Баллада о солдате» и «Летят журавли».