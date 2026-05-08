В аэропорту Сочи задерживаются 66 рейсов

СОЧИ, 8 мая — РИА Новости. Одиннадцать рейсов в Сочи отменены, вылет и прилет 66 рейсов задерживается, следует из данных онлайн-табло сочинского аэропорта.
Минтранс РФ утром в пятницу сообщал, что работа 13 аэропортов юга России, в том числе Сочи, приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.
По данным табло, в сочинском аэропорту задерживаются 33 рейса в Сочи, ближайшие вылеты отложены до 11.00 мск.
На прилет задерживаются также 33 рейса. Кроме того, отменены 11 рейсов из Ноябрьска, Челябинска, Махачкалы, Калуги, Минеральных Вод, Стамбула, три рейса из Санкт-Петербурга и два — из Москвы.
