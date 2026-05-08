Более 1100 гектаров леса загорелись в Чернобыльской зоне отчуждения

Масштабный пожар охватил лес в Чернобыльской зоне отчуждения. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), площадь возгорания превышает 1100 гектаров.

Как сообщили в ведомстве, огонь стремительно распространяется из-за сильных порывов ветра. Ситуация также осложняется из-за сухой погоды. К тушению привлекли специальную технику и силы других служб, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что спустя 40 лет после катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции следы радиоактивных осадков продолжают находить в дикорастущих грибах на территории Финляндии.

Заведующая отделом лесобиологических проблем Севера Института биологии Коми Светлана Загирова в свою очередь рассказала, что сосны продемонстрировали наибольшую устойчивость к радиационному воздействию после аварии на Чернобыльской АЭС по сравнению с елью и березой.

Ветеран — ликвидатор последствий катастрофы в Чернобыле Николай Бондаренко до этого рассказал, что его бригаде предложили смыть радиацию хозяйственным мылом под холодной водой.