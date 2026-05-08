В минтербезе Прикамья напомнили, почему нельзя снимать атаки беспилотников

В Пермском крае действует запрет на съёмку и публикацию материалов о беспилотниках, их атаках и последствиях. В минтербезе Прикамья пояснили, что даже одно фото или видео может стать разведданными для противника. По кадрам падения дрона или места попадания видно здания и объекты на заднем плане — так противник привязывается к местности. Съёмка пролёта БПЛА со вспышками в небе раскрывает, как и где работают системы ПВО и РЭБ.