В минтербезе Прикамья напомнили, почему нельзя снимать атаки беспилотников

Министерство территориальной безопасности Пермского края напомнило, почему нельзя снимать и публиковать кадры атак БПЛА.
В Пермском крае действует запрет на съёмку и публикацию материалов о беспилотниках, их атаках и последствиях. В минтербезе Прикамья пояснили, что даже одно фото или видео может стать разведданными для противника. По кадрам падения дрона или места попадания видно здания и объекты на заднем плане — так противник привязывается к местности. Съёмка пролёта БПЛА со вспышками в небе раскрывает, как и где работают системы ПВО и РЭБ.
Кроме того, такие видео быстро распространяются в сети, их публикуют под разными датами и локациями, чтобы посеять страх и панику и подорвать доверие к официальным источникам.
В Минтербезе призвали не снимать пролёт дронов, работу ПВО и последствия атак. Если вы стали свидетелем — сообщите по телефону 112.
«Увидели чужой запрещённый материал в интернете — не репостите, не комментируйте, не разгоняйте. Любое распространение работает на врага и усиливает панику», — заключили в ведомстве.
Напомним, за публикацию фото и видео с БПЛА грозит штраф. Гражданам — до 4 тысяч рублей, должностным лицам — до 40 тысяч, юридическим лицам — до 300 тысяч.