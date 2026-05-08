Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минтербезе Прикамья напомнили, почему нельзя снимать атаки беспилотников

За публикацию фото или видео с БПЛА грозит штраф.

Министерство территориальной безопасности Пермского края напомнило, почему нельзя снимать и публиковать кадры атак БПЛА.

В Пермском крае действует запрет на съёмку и публикацию материалов о беспилотниках, их атаках и последствиях. В минтербезе Прикамья пояснили, что даже одно фото или видео может стать разведданными для противника. По кадрам падения дрона или места попадания видно здания и объекты на заднем плане — так противник привязывается к местности. Съёмка пролёта БПЛА со вспышками в небе раскрывает, как и где работают системы ПВО и РЭБ.

Кроме того, такие видео быстро распространяются в сети, их публикуют под разными датами и локациями, чтобы посеять страх и панику и подорвать доверие к официальным источникам.

В Минтербезе призвали не снимать пролёт дронов, работу ПВО и последствия атак. Если вы стали свидетелем — сообщите по телефону 112.

«Увидели чужой запрещённый материал в интернете — не репостите, не комментируйте, не разгоняйте. Любое распространение работает на врага и усиливает панику», — заключили в ведомстве.

Напомним, за публикацию фото и видео с БПЛА грозит штраф. Гражданам — до 4 тысяч рублей, должностным лицам — до 40 тысяч, юридическим лицам — до 300 тысяч.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше