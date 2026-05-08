Снегопад покрыл сугробами Норильск и парализовал движение транспорта во дворах

Обильные осадки накрыли север Красноярского края, в Норильске и окрестностях лежит глубокий снег.
Сильный снегопад парализовал движение транспорта во дворах северного города, сообщили в региональном управлении МЧС.
В ведомстве проиллюстрировали сегодняшнюю погоду на полуострове Таймыр историей вызволения иномарки из снежного плена.
Дежурный караул пожарно-спасательной части норильского района Талнах возвращался с пожара и увидел, что автомобиль местного жителя застрял во дворе. Машину удалось вытянуть из сугроба только с помощью буксирного троса, прицепленного к спецавтомобилю. Спасатели сняли этот эпизод на видео.
Между тем в центральных и южных районах Красноярского края установилась совсем другая — жаркая и сухая — погода. На ее фоне палы травы грозят неконтролируемым распространением огня. С 8 мая в ряде территорий региона ввели особый противопожарный режим, запрещающий, в частности, разведение костров.