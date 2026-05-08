Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снегопад покрыл сугробами Норильск и парализовал движение транспорта во дворах

Обильные осадки накрыли север Красноярского края, в Норильске и окрестностях лежит глубокий снег.

Источник: "Российская газета"

Обильные осадки накрыли север Красноярского края, в Норильске и окрестностях лежит глубокий снег.

Сильный снегопад парализовал движение транспорта во дворах северного города, сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве проиллюстрировали сегодняшнюю погоду на полуострове Таймыр историей вызволения иномарки из снежного плена.

Дежурный караул пожарно-спасательной части норильского района Талнах возвращался с пожара и увидел, что автомобиль местного жителя застрял во дворе. Машину удалось вытянуть из сугроба только с помощью буксирного троса, прицепленного к спецавтомобилю. Спасатели сняли этот эпизод на видео.

Между тем в центральных и южных районах Красноярского края установилась совсем другая — жаркая и сухая — погода. На ее фоне палы травы грозят неконтролируемым распространением огня. С 8 мая в ряде территорий региона ввели особый противопожарный режим, запрещающий, в частности, разведение костров.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше