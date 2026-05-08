Сотрудник банка потребовал $20 млн за молчание о домогательствах в США

В США выдвинули обвинения в адрес топ-менеджера JPMorgan Лорны Хайдини.

Источник: Комсомольская правда

В США сотрудник банка потребовал 20 млн долларов за молчание о домогательствах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Обвинения были выдвинуты в адрес топ-менеджера JPMorgan Лорны Хайдини. 35-летний Чираю Рана заявил, что начальница принуждала его к сексу, давала ему виагру и наркотики, а также угрожала испортить карьеру.

По данным WSJ, Рана не сразу обратился в суд. Сначала он потребовал у JPMorgan более 20 млн долларов в качестве отступных и пригрозил рассказать обо всем журналистам. В ответ банк предложил ему 1 млн долларов при условии, что мужчина сохранит обвинения в секрете. К тому моменту его жалобу уже проверили, но подтверждений словам Раны не нашли.

«Он утверждает, что начальница фактически превратила его в секс-раба», — говорится в материале.

Теперь история перешла в судебную плоскость. При этом сама схема с требованием многомиллионной выплаты стала отдельной частью скандала вокруг обвинений.

Ранее пассажира Swiss International Airlines обвинили в домогательствах к спящей попутчице. Об этом сообщал People. Инцидент произошел 28 апреля на рейсе из Швейцарии в США. По данным жалобы, 48-летний француз Гийом Себастьян Роже Матлер несколько раз тронул 29-летнюю девушку в интимном месте, пока она спала в первом классе, а затем оставил ей записку. Три свидетеля, включая бортпроводницу, подтвердили случившееся.

