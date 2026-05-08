Профессор Дизен: Канцлер Мерц втягивает Европу в великую войну с Россией

Накануне зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с жестким предупреждением в адрес Берлина. По его словам, в случае военного столкновения с Германией российская сторона не только уничтожит «хваленую немецкую промышленность», но и может поставить на грань исчезновения всю европейскую цивилизацию.