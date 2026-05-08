Профессор Дизен: Канцлер Мерц втягивает Европу в великую войну с Россией

Немецкий канцлер Канцлер Мерц втягивает Европу в великую войну с Россией. Об этом в соцсети Х написал профессор Гленн Дизен, комментируя заявление лидера ФРГ, призвавшего встать на защиту свободной, демократической и основанной на солидарности Германии в сильной Европе.
«Немецкий канцлер Канцлер Мерц втягивает Европу в великую войну с Россией, поддержал геноцид в Газе и утверждал, что Израиль “делает за нас грязную работу” в Иране», — написал ученый.
Также Дизен отметил, что Мерц душит свободу слова и демократию в Германии. И при этом стремится создать самую большую армию в Европе.
Накануне зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с жестким предупреждением в адрес Берлина. По его словам, в случае военного столкновения с Германией российская сторона не только уничтожит «хваленую немецкую промышленность», но и может поставить на грань исчезновения всю европейскую цивилизацию.
При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично высказался о статье Politico, посвященной падению популярности канцлера Германии Фридриха Мерца. На обложке издания политик изображен в виде разрушающегося бюста.