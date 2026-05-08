В Уфе комплексно отремонтируют детский сад № 218

Детский сад № 218 в Уфе комплексно обновят по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве просвещения Республики Башкортостан.
Работы уже стартовали. В здании планируют отремонтировать фундамент, кровлю, лестницы, входные группы, потолки и полы. Еще там заменят окна и двери, проведут штукатурные, облицовочные и малярные работы. Фасад детского сада также преобразится. Все инженерные коммуникации — системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации — будут приведены в порядок.
Напомним, что за четыре года в Башкирии при поддержке министерства просвещения республики обновили 181 школу, где учатся более 72 тысяч ребят. В 2026 году ремонт собираются провести в 41 здании школ, 6 колледжах и 6 детских садах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.