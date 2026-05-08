В Хабаровском крае Амур начал вскрываться у Николаевска-на-Амуре

В Хабаровском крае ледоход ранним утром достиг Николаевска-на-Амуре, сообщает ВК Администрация Николаевского района.
Движение льда по Амуру началось около 05:30 8 мая. В это время река окончательно начала освобождаться после зимнего покрова, и ледяные поля подошли к району города.
Ледоход на Амуре всегда воспринимается как заметный сезонный рубеж — момент, когда река буквально меняет состояние и возвращается к своему летнему ритму. В разные годы сроки его прохождения отличаются в зависимости от погоды и толщины льда.
Для сравнения, в прошлом году лед в районе Николаевска-на-Амуре прошёл 30 апреля, то есть почти на неделю раньше.
Специалисты отмечают, что динамика ледохода напрямую связана с температурным режимом весны и уровнем воды в реке.