Пять способов убить дачу: самые вредные лайфхаки для любителей земледелия

Лайфхаки, которыми часто пользуются владельцы дач и приусадебных участков, может быть и облегчают работу, но иногда оказываются весьма вредными, как для земли и растущих на ней растений, так и для здоровья человека.
Какие «полезные советы» для огородников-любителей на самом деле очень вредные, рассказал информационный ресурс о сортировке и переработке отходов target99.by.
Пластик в тарелке
Рейтинг опасных советов под видом умных открывает миф о том, что раскрошенный и перекопанный с землей пенопласт, который часто используют в упаковках для бытовой техники, делает почву рыхлой, легкой и воздушной.
На самом деле — это мина замедленного действия для огорода. Пенопласт — это вспененный полистирол, по сути пластик. Он разлагается в почве сотни лет.
«Закапывая пенопласт, вы превращаете свой участок в мини-полигон пластиковых отходов», — говорится в публикации портала.
Пенопласт не исчезает, а распадается на микропластик, который, во-первых, накапливает тяжелые металлы и токсины из окружающей среды, а во-вторых, уничтожает экосистему почвы, делая ее безжизненной. В итоге растения хуже растут и их урожайность падает.
Но еще хуже то, что под воздействием солнца и тепла, особенно в теплице, пенопласт может выделять стирол. Это токсичное вещество способно попадать из почвы в овощи и зелень. Соответственно, съедая их, человек, сам того не подозревая, получает и дозу ядовитого вещества.
Чтобы действительно обогатить почву, насытить ее кислородом, позволить самоочищаться, при этом сохранить чистоту выращиваемых овощей, которые не принесут вреда здоровью, вместо вредного пенопласта стоит использовать крупный песок, природные минералы (перлит или вермикулит) или органические удобрения (компост).
Где растениям не место
Еще один антилайфхак — использовать старые автомобильные шины в качестве элементов дачного декора. Изношенные покрышки используют довольно часто, сооружая из них ограждения или оборудуя цветочные клумбы.
Но такой декор тоже несет в себе опасность.
«Шины относятся к отходам 3-го класса опасности», — говорится в публикации.
На солнце они нагреваются и выделяют в воздух ядовитые формальдегид, свинец, цинк и канцерогенные смолы. Токсины также могут попадать в съедобные овощи и зелень, а значит теоретически — и на тарелку.
Лучше не пользоваться таким «полезным» советом, а украшать участок по старинке: элементами декора из дерева, кирпича или камня, а также лозы. Это также экономично, но еще и экологично.
Нефтяной след
Из уст в уста огородников уже многие годы передается совет использовать рубероид, как верное средство для борьбы с сорняками. Но за такой совет придется расплачиваться здоровьем сада и своим собственным.
Рубероид изготавливается из картона, пропитанного продуктом нефтепереработки — битумом.
«При контакте с землей и водой он постепенно выделяет полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Эти вещества токсичны для почвенных обитателей и могут накапливаться в грунте годами», — пишет ресурс.
Запах, который источает рубероид, нагреваясь на солнцепеке, — это прямое подтверждение того, что материал выделяет в воздух токсины, которыми дачник и вся его семья дышат.
В качестве безопасной альтернативы рекомендуется использовать специальный агротекстиль. А бороться с сорняками помогают древесная кора и опавшая хвоя, если мульчировать ими почву. Однако нужно учитывать, что они повышают ее кислотность.
Шифер — для крыш, но не для грядок
Еще один совет для дачников, который хоть и бесплатный, но его сложно назвать полезным, — использование старого шифера в качестве ограждений на даче.
С огромной долей вероятности, старый шифер произведен из асбестоцемента. А асбест известен своим токсичным воздействием на здоровье человека. Вдыхание микрочастиц асбеста приводит к серьезным респираторным заболеваниям, повреждению легких.
Если шифер не трогать, тогда особой опасности не будет — он не нагревается, не выделяет токсины в почву, не гниет.
Опасна именно асбестовая пыль, которой присвоен самый высокий класс опасности по принятому в Беларуси классификатору отходов. Пыль появляется, если шифер начинают резать и пилить либо он начинает крошиться самостоятельно.
Поэтому тут вариантов немного — не вырезать из шифера фигуры, чтобы воплотить в жизнь свои художественные замыслы. Но еще лучше — не использовать старый шифер вообще, предпочтя безопасные варианты — дерево или камень.
Скрытая угроза
Находчивые дачники нашли применение даже пластиковым бутылкам для питьевой воды.
Их используют для рассады томатов, чтобы защитить ее от фитофторы и дать растениям развить мощные корни.
Однако, в земле пластиковая бутылка подвергается воздействию почвенных кислот и удобрений. Также на ней сказываются перепады температур. Вследствие такого воздействия, в почву попадают фталаты, которые только вредят растениям. Они могут проникать в корневую систему, а затем и в плоды. Фталаты имеют свойство накапливаться и при попадании в организм человека с пищей могут негативно влиять на здоровье, в частности, на репродуктивную систему.
Поэтому лучше не рисковать и не использовать пластиковые бутылки в таком качестве на грядках. Безопасно и экологично заменить их на приспособления из натуральных и безвредных материалов.