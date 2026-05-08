«Поиск ветерана» в Алисе: ИИ-агент изучит архивы и за минуты найдет сведения о фронтовике

В преддверии Дня Победы в чате с Алисой AI появилась новая возможность — поиск сведений о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. С помощью ИИ-агента «Исследовать» пользователи могут за несколько минут проанализировать открытые архивные источники и собрать всю доступную информацию о человеке.
ИИ-агент изучает публичные архивы и базы данных, включая ОБД «Мемориал», «Память народа» и «Подвиг народа». Нейросеть сопоставляет документы и составляет биографическую справку, которая может содержать сведения о том, когда человек ушел на фронт, где и в каком звании служил, какие награды имеет. Готовую справку можно скачать в формате docx или pdf, скопировать или отправить близким.
Чтобы найти сведения о родственнике, нужно открыть чат с Алисой AI, перейти в режим «Исследовать» и выбрать шаблон «Поиск ветерана». После этого в чате появится готовый промпт (инструкция для нейросети), в который останется внести данные человека: имя, фамилию, дату рождения. Также можно вручную добавить промпт в чат.
В прошлом году «Яндекс» запустил поиск по архивам советских газет 1941−1945 годов. Сервис включает более 200 тысяч оцифрованных страниц центральной, региональной, фронтовой и партизанской прессы. С его помощью можно найти сведения о родственниках, земляках, событиях военных лет и повседневной жизни людей в период Великой Отечественной войны.
Алиса AI — это нейросеть «Яндекса» для решения ежедневных задач в чате. Она умеет работать с текстами, изображениями и файлами, выступать в роли репетитора по математике и выполнять поручения с помощью ИИ-агентов. Чат с Алисой AI доступен на сайте alice.yandex.ru, в приложениях «Алиса AI», «Яндекс» с Алисой AI и в «Яндекс Браузере».