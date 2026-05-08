«Поиск ветерана» в Алисе: ИИ-агент изучит архивы и за минуты найдет сведения о фронтовике

ИИ-агент изучает публичные архивы и базы данных, включая ОБД «Мемориал», «Память народа» и «Подвиг народа». Нейросеть сопоставляет документы и составляет биографическую справку, которая может содержать сведения о том, когда человек ушел на фронт, где и в каком звании служил, какие награды имеет. Готовую справку можно скачать в формате docx или pdf, скопировать или отправить близким.