Красноярец запрыгнул на крышу машины в момент ее ареста приставами (видео)

В Красноярске судебные приставы пришли арестовывать машину должницы, а ее спутник попытался повредить авто и запрыгнул на крышу. На мужчину составили протокол за воспрепятствование законной деятельности сотрудников службы.
У женщины накопился крупный долг по кредитам и штрафам ГИБДД — около 400 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель уведомил ее о возбуждении исполнительного производства, но в установленный срок она так и не начала гасить задолженность. Тогда сотрудник службы вынес постановление о запрете регистрационных действий на ее автомобиль Chevrolet Cruze.
Должница сама приехала на прием в отделение на своей машине вместе с мужчиной. Когда пристав потребовал предоставить транспортное средство для описи и ареста, спутник агрессивно отреагировал, оказал сопротивление и намеренно запрыгнул на крышу, пытаясь повредить авто.
В итоге автомобиль арестовали и отправили на спецстоянку. Если женщина не погасит долг, машину продадут, а деньги перечислят в счет задолженности. На ее спутника составили протокол по статье о воспрепятствовании деятельности сотрудников органов принудительного исполнения.
