Парад Победы и праздничный салют хабаровчане посмотрят при хорошей погоде

День празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Хабаровске обещает быть ясным и теплым. Отличный подарок для всех тех, кто собирался посетить парад, принять участие в акции «Бессмертный полк» и прогуляться по всем праздничным площадкам, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».
— 9 мая в Хабаровске прогнозируется погода без осадков. Ветер будет северный, северо-западный до 6−11 м/с. Ночные показатели достигнут +3…+5 °C, днем воздух прогреется до +19…+21 °C, — говорит ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва.
Продолжатся майские праздничные выходные также при хорошей погоде: 10 и 11 мая осадков не прогнозируется, а температура будет достигать +21…+24°C в дневные часы. В ночь на воскресенье столбик термометра покажет +5..+7 °C, а следующая ночь будет еще теплее — температура не упадет ниже +11..+13 °C. Ветер юго-западный до 7−12 м/с и 9−14 м/с.
— Эти показатели будут превышать температурную норму на 3−5 градусов. Однако на следующей неделе ожидается поступление более холодной воздушной массы, из-за чего показатели станут немного ниже, но останутся вполне комфортными, — проинформировал синоптик.
Что же касается погоды на остальной части края, она будет разной: если в южных районах региона существенных осадков не ожидается, то в центральной части края не обойдется без кратковременных дождей, а на севере территории и вовсе пройдет мокрый снег.
— На севере Хабаровского края 9 и 11 мая пройдут осадки разной интенсивности в виде мокрого снега и дождя, в понедельник — местами сильные. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, местами 9−14 м/с, днем 11 мая по долинам рек и на севере края местами порывы 15−20 м/с.
Пришедшая теплая воздушная масса повлияет на повышение температуры. Особенно заметное тепло будет ощущаться на юге края, где в обеденные часы воздух прогреется до +22…+27°C. В основном столбик термометра покажет +15…+22°C, на севере ожидается до +10…+17°C, а на Охотском побережье будет холоднее всего — в пределах +2…+7°C.
Ночные показатели на основной части края будут около 0..+7°C, в ночь на 11 число воздух в эти часы прогреется до +7…+11°C.