Бизнесмены Орловской области встретятся с партнерами из Центральной Азии

Предприниматели обсудят условия поставок, логистику и особенности ведения бизнеса в зарубежных странах.

Источник: Национальные проекты России

Предприниматели из Орловской области смогут масштабировать географию продаж, не покидая регион, с этой целью 26−27 мая для них проведут встречу с участием делегации из стран Центральной Азии. Мероприятие будет организовано по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в Орловском региональном центре поддержки экспорта.

Зарубежные партнеры приедут в область, чтобы лично ознакомиться с продукцией и производственными возможностями местных компаний. Особую ценность такие встречи представляют для предприятий, ориентированных на экспорт или только планирующих выход на международные рынки. Общение с потенциальными покупателями и дистрибьюторами позволяет лучше понять требования зарубежных рынков, наладить отношения и ускорить заключение контрактов.

Дополнительно участники смогут получить обратную связь от иностранных партнеров, обсудить условия поставок, логистику и особенности ведения бизнеса в странах Центральной Азии. Это в дальнейшем поможет адаптировать их продукцию под требования конкретных рынков. Участие в мероприятии бесплатное, требуется регистрация по ссылке.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.