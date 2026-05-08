"Аэрофлот" скорректировал рейсы из-за приостановки работы аэропортов

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Авиакомпания «Аэрофлот» переносит и отменяет рейсы в связи с приостановкой работы аэропортов юга России, сообщил перевозчик.
Ранее Минтранс РФ сообщал, что работа 13 аэропортов юга России временно приостановлена из-за попадания украинского беспилотника в филиал здания организации, занимающейся управлением полетами, в Ростове-на-Дону.
«В связи с временной приостановкой работы аэропортов юга России “Аэрофлот” вынужденно корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлены на запасные аэродромы. Выполнение полётов по международным направлениям из аэропортов других регионов России продолжается, при этом возможно увеличение продолжительности некоторых рейсов», — говорится в сообщении.
Авиакомпания просит пассажиров проверять статус рейса перед выездом в аэропорт — это можно сделать на сайте «Аэрофлота» в разделах «Онлайн-табло» и «Управление бронированием». В случае отмены рейса рекомендуется не приезжать в аэропорт.