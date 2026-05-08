Повышена усвояемость растительного соединения против рака

Авторы усовершенствовали полусинтетическое производное бетулина — олеанановый метилизоксазол, который подавляет рост и размножение злокачественных клеток. Для этого они использовали специальные «молекулы-ловушки» — циклодекстрины. Их внутренняя часть отталкивает воду, а наружная, наоборот, хорошо в ней растворяется. Благодаря этому молекулы метилизоксазола могут проникать внутрь таких «ловушек», при этом в водной среде они не выпадают в осадок и могут лучше всасываться в организме.