Повышена усвояемость растительного соединения против рака

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Института технической химии УрО РАН повысили растворимость нейтрализующего раковые клетки соединения, сохранив его структуру и эффективность. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Обладающие противоопухолевой активностью вещества на основе растений и грибов плохо растворяются в воде, что негативно влияет на их всасываемость в организме человека.
«Ученые ПНИПУ и Института технической химии УрО РАН впервые в России изучили возможность повышения растворимости противоопухолевого соединения бетулина, получаемого на основе вещества из коры березы. Они нашли способ увеличить растворимость вещества в 5−10 раз, сохранив его структуру и активность. Технология проста, не требует дорогостоящего оборудования и токсичных реагентов, что позволит значительно сэкономить при разработке новых препаратов», — сообщили в ПНИПУ.
Авторы усовершенствовали полусинтетическое производное бетулина — олеанановый метилизоксазол, который подавляет рост и размножение злокачественных клеток. Для этого они использовали специальные «молекулы-ловушки» — циклодекстрины. Их внутренняя часть отталкивает воду, а наружная, наоборот, хорошо в ней растворяется. Благодаря этому молекулы метилизоксазола могут проникать внутрь таких «ловушек», при этом в водной среде они не выпадают в осадок и могут лучше всасываться в организме.
«Результаты исследования открывают путь к созданию новых противоопухолевых препаратов на основе природных соединений. Раньше олеанановый метилизоксазол и подобные ему вещества не считались перспективными для медицины просто потому, что их сложно было сделать водорастворимыми. Сейчас, используя специальные молекулы-носители, ученые смогут повысить биодоступность соединения, сохранив его эффективность», — пояснили ТАСС в пресс-службе университета.