Минпросвещения рекомендовало ввести доплаты учителям за работу на ЕГЭ и ОГЭ

Участие учителей в проведении ЕГЭ и ОГЭ следует дополнительно оплачивать. Об этом в пятницу, 8 мая, пишет ТАСС со ссылкой на рекомендации Минпросвещения, Рособрнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
В документе подчеркивается, что региональные власти сами определяют размер и порядок выплат. Возможность привлечения учителя к проведению экзаменов с обеспечением допвыплат рекомендуется прописать в трудовом договоре.
На время проведения итоговой аттестации педагогов освобождают от основной работы: проведение пробных экзаменов также является дополнительной нагрузкой и может осуществляться только с письменного согласия педагога и после согласования условий, передает агентство.
Недавно в Общественной палате России предложили предоставить выпускникам школ возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам. Нужно ли такое нововведение и какое влияние оно может оказать, «Вечерняя Москва» обсудила с заслуженным учителем России Александром Снегуровым.
До этого депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Государственную думу законопроект, согласно которому выпускники один раз могут пересдать ЕГЭ по двум и более предметам по своему выбору.