Нижегородские ТЦ поддержали инициативу губернатора по запрету вейпов

«Как известно, на федеральном уровне был анонсирован скорый ввод запрета вейпов в России. У бизнеса, который торгует законно, есть два пути: дожидаться ограничений или же проявить социальную ответственность и поддержать политику региона уже сейчас. Тех, кто ведет незаконную продажу вейпов — реализует товары вблизи образовательных учреждений или допускает сбыт продукции детям — неминуемо ждут последствия», — сказал замглавы региона Андрей Чечерин.