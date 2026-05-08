Нижегородские ТЦ поддержали инициативу губернатора по запрету вейпов

Руководство торговых центров Нижнего Новгорода поддержало инициативу губернатора Глеба Никитина по запрету вейпов. О намерении досрочно расторгнуть договоры аренды с точками продажи заявили в ТЦ «Океанис» и «Куб», сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В частности, в ТРЦ «Океанис» объяснили поддержку инициативы стремлением к сбережению здоровья людей, в первую очередь, детей и молодежи. В ближайшие месяцы сотрудничество с несколькими точками будет прекращено.
В ТЦ «Куб» работали два арендатора, продающие вейпы. Один из них уже прекратил свою деятельность в торговом центре, а второй сделает это 1 июня.
Ранее предложение Глеба Никитина об ограничении продажи вейпов поддержал президент РФ Владимир Путин. Масштабная работа по борьбе с распространением курительных устройств и жидкостей в молодежной среде стартовала в регионе этой весной.
«Как известно, на федеральном уровне был анонсирован скорый ввод запрета вейпов в России. У бизнеса, который торгует законно, есть два пути: дожидаться ограничений или же проявить социальную ответственность и поддержать политику региона уже сейчас. Тех, кто ведет незаконную продажу вейпов — реализует товары вблизи образовательных учреждений или допускает сбыт продукции детям — неминуемо ждут последствия», — сказал замглавы региона Андрей Чечерин.
Также работу с ТЦ и отдельными торговыми точками активно проводит нижегородский минпром. С сентября 2025 года в регионе действует публичная оферта для предпринимателей по самоограничению на реализацию вейпов. Эту продукцию вывели из оборота порядка 600 нижегородских торговых точек.
В Нижегородской области также работает чат-бот, направленный на борьбу с вейпами. Он доступен в мессенджере «МАХ».
Напомним, распространение культуры здорового образа жизни — задача национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
