Минтранс: 13 аэропортов юга РФ приостановили работу из-за попадания беспилотника

Работа 13 аэропортов на российском юге приостановлена в связи с попаданием беспилотника в административное здание аэронавигации. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.
В ведомстве заверили, что персонал не пострадал, сейчас анализируется способность оборудования продолжать действовать.
На фоне этих событий идет корректировка расписания авиарейсов и меняется технология управления воздушным движением в регионе.
Также уточняется, что в настоящее время нет взлета и посадки самолетов в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополья, Элисты.
В 11 часов по московскому времени появятся данные о дальнейшей работе аэропортов.