Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс: 13 аэропортов юга РФ приостановили работу из-за попадания беспилотника

Работа 13 аэропортов на российском юге приостановлена в связи с попаданием беспилотника в административное здание аэронавигации. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Работа 13 аэропортов на российском юге приостановлена в связи с попаданием беспилотника в административное здание аэронавигации. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

В ведомстве заверили, что персонал не пострадал, сейчас анализируется способность оборудования продолжать действовать.

На фоне этих событий идет корректировка расписания авиарейсов и меняется технология управления воздушным движением в регионе.

Также уточняется, что в настоящее время нет взлета и посадки самолетов в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополья, Элисты.

В 11 часов по московскому времени появятся данные о дальнейшей работе аэропортов.