Лучших металлургов наградили в Выксе

«Я никогда не думала, что стану машинистом крана, — вспоминает сотрудница. — Я работала в такси, продавцом. Наверное, это все гены, потому что у меня бабушка была машинистом крана, а дедушка — сталеваром. Вот металлургия своё и взяла».Кристина Назаркина трудится на выксунском заводе ОМК уже 8 лет. Она возглавляет бригаду машинистов кранов, обучает новых сотрудников и стала наставником для 40 специалистов. Совместно с Корпоративным университетом Кристина разработала учебную программу «Полигон».