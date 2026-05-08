Лучших металлургов наградили в Выксе

Каждый год Объединенная металлургическая компания (ОМК) чествует лучших металлургов и машиностроителей. Премия имени Ивана и Андрея Баташевых — новаторов и крупнейших промышленников XVIII века, построивших полтора десятка заводов, — вручается с 2004 года лучшим сотрудникам, которые демонстрируют выдающиеся успехи в работе и вносят значительный вклад в развитие отрасли.
Вручение наград прошло в Выксе Нижегородской области, где находится крупнейшее предприятие ОМК. В этом году на звание лучших в 15 номинациях претендовали почти 400 человек. В 8 номинациях победу одержали сотрудники выксунского завода ОМК.
Командная работа.
Один из победителей — электрослесарь по ремонту электрических машин дирекции по энергообеспечению завода ОМК в Выксе Дмитрий Федоров. Его отметили в номинации «Лучший в обеспечении производства».
Дмитрий работает на заводе уже 19 лет. Владеет несколькими специальностями — токарь, сертифицированный специалист по работе на балансировочном станке, управление краном. А еще активно участвует в цеховых и заводских спартакиадах в различных видах спорта. По словам Дмитрия, получить заветную статуэтку единорога он не надеялся.
«Я даже не ожидал, что буду номинантом. Трудный был путь», — поделился работник завода.
Победу в конкурсе Дмитрий посвятил своей бригаде по ремонту электродвигателей.
«Благодаря им я награду и завоевал. Без них бы ничего не получилось, — рассказал он. — Нам ставили задачу, мы ее выполняли. Вот и все. Главное — выполнить вовремя, эффективно».
Победа Дмитрия Федорова — это заслуга каждого работника его бригады. И это не случайно, ведь командная работа — одна из ключевых ценностей ОМК. В компании считают, что для достижения поставленных целей важна роль каждого сотрудника, а также умение слаженно взаимодействовать друг с другом.
Помощники для новых кадров.
Еще одна победительница — машинист крана металлургического производства Кристина Назаркина. Она стала лучшим наставником рабочих профессий.
Кристина — потомственная заводчанка.
«Я никогда не думала, что стану машинистом крана, — вспоминает сотрудница. — Я работала в такси, продавцом. Наверное, это все гены, потому что у меня бабушка была машинистом крана, а дедушка — сталеваром. Вот металлургия своё и взяла».Кристина Назаркина трудится на выксунском заводе ОМК уже 8 лет. Она возглавляет бригаду машинистов кранов, обучает новых сотрудников и стала наставником для 40 специалистов. Совместно с Корпоративным университетом Кристина разработала учебную программу «Полигон».
Девять лет назад у заводчанки тоже была наставница, которую она вспоминает с теплотой.
«Я Галю все время вспоминаю. Мы с ней до сих пор поддерживаем отношения, созваниваемся, друг друга поздравляем с праздниками. Она вкладывала душу, все рассказывала. Я переняла от нее это», — рассказывает Кристина.
По словам сотрудницы завода, чтобы стать хорошим наставником, нужно любить свою профессию, а еще уметь правильно передавать знания ученикам.
«Я останусь работать в цеху и буду мотивировать своих коллег — машинистов крана, — отмечает Кристина. — Буду воспитывать хороших специалистов, чтобы они работали у нас, и в следующем году мы выдвинем кого-нибудь на эту же номинацию».
К слову, на предприятиях ОМК продвигают культуру наставничества, привлекая сотрудников к обучению и развитию коллег.
Наставники — это главные помощники для новых кадров. Таких в компании активно поощряют — доплачивают за наставничество и предоставляют бесплатное обучение.
Под кураторством наставников могут начать карьеру и выпускники вузов. Начинающим специалистам предоставляется возможности обучаться в магистратуре и аспирантуре за счет работодателя, а также разрабатывать свои проекты.
Среди представителей рабочих профессий победу в своих номинациях одержали еще два работника Выксунского металлургического завода. Вальцовщик стана горячей прокатки дивизиона нефтегазопроводных труб трубопрокатного цеха Антон Гордиенко стал лучшим в металлургическом производстве. Бригадир-настройщик трубоэлектросварочных станов дивизиона нефтегазопроводных труб трубоэлектросварочного цеха № 2 Кирилл Воеводин был признан лучшим в трубном производстве.
Сохранение инженерного наследия.
Ярким событием для Выксы и Нижегородской области в прошлом году стало открытие отреставрированной Шуховской башни в Шухов-парке. Гиперболоидная башня в городе металлургов — одно из немногих сооружений, построенных при жизни гениального инженера Владимира Шухова и сохранившихся до наших дней.
Металлическая конструкция высотой около 39 метров была демонтирована, отреставрирована и перенесена с территории завода ОМК. Реставрационные работы заняли 15 месяцев. Специалисты разобрали конструкцию более чем на 500 элементов, провели реставрацию каждого из них и сохранили 95% оригинального металла.
Эксперты назвали проект ОМК беспрецедентным случаем в современной истории и уникальным примером сохранения инженерного наследия России.
Заслуженную награду в номинации «Лучшая команда инвестиционного проекта» получил проект «Реставрация и перемещение башни Шухова, строительство детского технопарка» под руководством Александра Соколова. Команда успешно реализовала проект, нашла уникальные решения и наладила эффективные взаимоотношения с местными и региональными властями. Как отметил Александр Соколов, главная сложность проекта заключалась в том, что отсутствовал готовый шаблон для его реализации — подобного опыта, ни юридического, ни технологического в России еще не было.
«Мы впервые проходили этот путь. И как показала жизнь, прошли его успешно», — отметил Александр.
Победа в номинации не стала сюрпризом для руководителя проекта.
«Честно говоря, мы ожидали, что победим, — поделился Александр. — К тому моменту, когда нас номинировали на нашу главную корпоративную награду, башня уже прогремела на всю страну, поэтому мы знали, что компания не оставит нас незамеченными».
Главное преимущество — это люди.
В этом году премия имени братьев Баташевых вручается уже в 23 раз. Как отметил на церемонии вручения генеральный директор ОМК Анатолий Седых, несмотря на сложную ситуацию в отрасли и в стране, компания обладает высоким технологическим уровнем, соответствующим мировым стандартам.
«Тем не менее, я считаю нашим главным преимуществом не технологии, производственные системы или оборудование. Я считаю, что главное преимущество — это наши люди, наши сотрудники, наш непобедимый коллектив», — поделился Анатолий Седых. Он также отметил надежную, сплоченную и высокопрофессиональную работу всех сотрудников предприятия.
«Я благодарен нашему коллективу за то, что в это непростое время мы уверенно смотрим в будущее», — добавил генеральный директор.
