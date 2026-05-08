В Челябинской области к 9 Мая украсили более 8 с половиной тысяч окон

В преддверии Дня Победы по всей стране проходит акция «Окна Победы». В Челябинской области к ней присоединились уже более 34 тысяч человек. Они украсили свыше восьми с половиной тысяч окон — в школах, колледжах, культурных центрах, спортивных сооружениях и других общественных учреждениях. Для желающих провели 785 мастер-классов.