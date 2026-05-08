В Хабаровске открыли мурал в честь маршала Жукова

Патриотический проект «Муралы Победы» продолжается в Хабаровске. Очередной, третий по счёту, портрет Героя Великой Отечественной войны торжественно открыли накануне 9 Мая. На стене дома по улице Муравьёва-Амурского появился мурал с изображением маршала Победы Георгия Жукова, сообщает hab.aif.ru.
В торжественной церемонии открытия приняли участие депутат Госдумы России Максим Иванов, мэр города Хабаровска Сергей Кравчук, заместитель начальника Военно-политического управления Восточного военного округа полковник Дмитрий Черненко, заместитель начальника пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области полковник Вячеслав Стародумов, председатель Хабаровской городской Думы Андрей Белоглазов, автор проекта «Муралы Победы», директор «Союза Патриотов Отечества» Егор Кирченко, художник-исполнитель Василий Ширшов, ветераны, кадеты, жители Хабаровска.
Максим Иванов в приветственной речи особо подчеркнул важную образовательную и воспитательную роль таких патриотических проектов. Депутат отметил, что мы все выросли на примере героев — участников Великой Отечественной войны, и появление новых муралов поможет воспитывать новые поколения патриотов Хабаровского края и России в целом. По словам Максима Иванова, картины в рамках акции «Муралы Победы» можно сравнить с музеем под открытым небом.
«Когда мама идёт с ребёнком, а ребёнок у спрашивает: “Мама — это кто?”, ему рассказывают о героях, об истории нашей страны. И если мама не знает, она начинает смотреть в Интернете, читает книгу и рассказывает ребёнку о великих подвигах и людях, и сама учится благодаря таким муралам», — отметил Максим Иванов.
Изображение Георгия Жукова — третий мурал Победы в Хабаровске. Художник Василий Шершон ранее изобразил на «красной линии» в краевой столице портреты маршала Советского Союза Александра Василевского и героев Великой Отечественной войны Максима Пассара и Петра Кагыкина. В планах создание ещё трех патриотических муралов.