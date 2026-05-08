Аэрофлот объявил об изменениях в расписании полетов из-за приостановки работы аэропортов Юга России

Аэрофлот объявил о вынужденной корректировке расписания полетов и частичной отмене некоторых рейсов из-за временной приостановкой работы аэропортов Юга России. Об этом авиакомпания сообщила в своем канале в Max.
Отмечается, что некоторые рейсы будут направлены на запасные аэродромы. Полеты по международным направлениям продолжатся.
В связи с экстренными изменениями пассажиров просят сверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте перевозчика. Если же необходимый рейс отменен, пассажиров просят не приезжать в аэропорт.
Напомним, в пятницу, 8 мая, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.